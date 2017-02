Skiën of snowboarden? – Frank Janssen

Skiën natuurlijk. Snowboarden is meer voor ouwe lullen en daar wil ik natuurlijk niet bij horen. Langlaufen klinkt nog erger dan snowboarden. Dat is nog meer Omroep Max, tenzij je een geweer bij je hebt en om de kilometer plat op je buik een schietschijf kapot knalt. Het mooiste moment om van de piste te glijden is heel vroeg in de ochtend als er nog weinig andere Nederlanders aanwezig zijn. De meesten liggen dan gelukkig nog hun kotsdronken roes uit te slapen van de avond ervoor. Après-skihutten met hossende Nederlanders zitten in de top drie van meest lelijke plekken die sterk aan de hel doen denken. De andere twee zijn concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog en Disney World natuurlijk.

Lees de hele column op Blendle.