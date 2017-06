Mr. X. droeg niet alleen met carnaval een konijnenpak, ook in het dagelijks leven vertoonde hij flink wat konijnengedrag. ‘Stiekem gedoe, leugens en moeite met intimiteit, het zijn allemaal tekenen van seksverslaving.’

Fotografie Jasper Suyk

Met carnaval droeg de vriend van Shanti Silos (38) – ik noem hem Mr. X. – standaard een konijnenpak. De ironie daarvan zag Shanti pas later in. Met de tijd leerde ze namelijk dat hijzelf net een konijn was; Mr. X. neukte zich suf, vooral buiten de deur.

‘Zo, ben jij de vrouw die X. eindelijk heeft getemd,’ zeiden zijn vrienden toen ze hen ontmoette. X. was 35 in die tijd en had voor Shanti nooit een serieuze relatie gehad. Ze knikte met een glimlach. Ze was trots op haar verovering. Inmiddels weet ze wel beter. X. (tegenwoordig haar ex) is helemaal niet te temmen.

Vreemd genoeg deed zijn gedrag gedurende die beginperiode geen alarmbel rinkelen. Ook niet toen X. opbiechtte dat hij zich voor Shanti leeg voelde. Het enige dat daartegen hielp was de ene na de andere vreemde vrouw mee naar huis slepen. Seks was zijn remedie. Shanti: ‘Om meiden in bed te krijgen deed of zei hij alles. Het móest lukken, vertrouwde hij me toe.’

Een duidelijk signaal dat X.’ seksdrive een tikkie ongezond was, zou je denken. Blind door verliefdheid bagatelliseerde Shanti zijn problemen. Ze was ervan overtuigd dat die onrust van X. tot het verleden behoorde, nu had hij haar. Het liep anders. ‘Hij bleek seksverslaafd.’

Seksuoloog Gertjan van Zessen definieert seksverslaving als volgt: het gevoel dat het seksuele gedrag sterker is dan de persoon zelf. Hier vallen allerlei handelingen onder. Prostituees bezoeken, porno kijken, als een bezetene aan sexting doen, of ‘simpelweg’ neuken met iedereen die daarmee instemt, zonder nog werkelijk te genieten van de daad.

Zonder condoom

Knap vervelend zo’n verslaving. En niet alleen voor de persoon in kwestie. De partners van (meestal vrouwen) lijden mee. Het besef dat je soms jarenlang bent voorgelogen, hakt er flink in. Niet de seks, maar het bedrog wordt als het pijnlijkst ervaren. ‘Alles wat ik dacht dat we samen hadden bleek achteraf één grote leugen,’ zegt Shanti. ‘Het voelt alsof ik twee jaar lang een rol in zijn theatershow heb gespeeld.’

Mr. X. deed het gedurende hun hele relatie met andere vrouwen, zonder een condoom te gebruiken. Toen hij een soa opliep, zei hij tegen Shanti dat ze zich ‘even moest laten testen’. Shanti zag dit niet als het bewijs van zijn ontrouw. X. wist haar er namelijk van te overtuigen dat het de normaalste zaak van de wereld was dat eerder verkregen soa’s terugkwamen. Shanti geloofde hem. ‘Ik weet dat het bizar klinkt, maar hij was een meestermanipulator.’

Intussen hadden X. en Shanti steeds minder seks. Hij had moeite met intimiteit, net als veel seksverslaafden. In het begin neukte het stel de sterren van de hemel. ‘Maar na een paar maanden kon hij vaak niet eens meer klaarkomen.’ Shanti begreep niet wat eraan scheelde. ‘Het besef dat hij verslaafd was en een dubbelleven leidde kwam pas later.’

Inconsistenties in zijn verhalen zorgden ervoor dat zij op den duur veranderde in een achterdochtig en controlerend persoon. Shanti is normaliter juist iemand die privacy van anderen respecteert, ook die van haar geliefden. Bij X. keek ze in zijn telefoon en schrok van wat ze vond. Zijn dagboek nam ze eveneens onder de loep. Daarin las ze onder andere dat hij ‘massa’s porno’ keek. Uit de fragmenten bleek dat hij zich hiervoor schaamde. ‘Oh wat walg ik van mezelf,’ schreef X. Shanti: ‘Hij voelde zich schuldig, maar was niet in staat om te stoppen met zijn gedrag.’

Stiekem gedoe

Ontkennen dat haar partner een probleem had, behoorde niet langer tot de mogelijkheden. Toch verbrak Shanti de relatie niet. Ze voelde medeleven. X. was ziek, besloot ze. Hij vertoonde veel gelijkenissen met de alcohol- en drugsverslaafden waarmee Shanti werkte. ‘En hoe kan je boos worden op een patiënt?’

Ze gaf hem een keuze: of hij zou alles opbiechten of ze vertrok. X. koos voor de eerste optie. De waarheid choqueerde Shanti. ‘Ik vond het zo’n goor idee; al die vreemde vrouwen die hij had afgewerkt om vervolgens lekker bij mij in bed te kruipen. Bah.’ Desondanks bleef ze X. steunen, al ging ze er geestelijk bijna aan onderdoor. Ze voelde zich depressief, verloor zichzelf compleet. ‘Dat is niet zijn schuld. Ik heb het zélf zover laten komen door voor hem te kiezen en te blijven, ondanks alles.’

Ze stond erop dat X. zich liet opnemen bij Jellinek. Hij had daar weinig zin in en de relatie strandde alsnog. Het kostte Shanti dik anderhalf jaar om te herstellen. Nu is ze gelukkiger dan ooit. Ze ziet het zo: Mr. X. heeft haar op een oncomfortabele manier wakker geschud. Daar is ze hem zelfs dankbaar voor. Desondanks raadt ze anderen aan alert te zijn. ‘Stiekem gedoe, leugens en moeite met intimiteit, het zijn allemaal tekenen van seksverslaving.’ En een overspelig konijn als partner, dat wenst ze niemand toe. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.