Dessing was een onopvallend grietje, dat continu door iedereen werd genegeerd, ook die keer toen ze op de eerste rij in circus Hoeplala de boel onder braakte, en zelfs de wilde ganzen geen aandacht aan haar schonken. Na een vage studie, die alleen door treurwilgen, muurbloemen en mutsen wordt doorlopen, kreeg ze een paar uurtjes per week om bij Veronica Shockradio te presenteren, een flutprogramma dat enkel en alleen shockeerde omdat het gepresenteerd werd door zo’n radio-onvriendelijke nitwit als Dessing.

Als daar maar geen overgang naar de televisie zou van komen. En ja hoor. Dessing verkoos om reisprogramma’s te gaan maken, omdat ze continu weg wilde uit Nederland, waar niemand haar leuk vond of van haar hield. Dus de reisprogramma’s gingen de kijkers van Veronica, en later BNN, en BNN-Vara, en noem maar op, om de oren vliegen. Er was geen plek op de wereld of daar verscheen Floortje Dessing, die iedereen er dan altijd heel gewichtig van wilde overtuigen dat de inboorlingen van net die plek op haar zaten te wachten. Natuurlijk was dat niet zo. Of denk je dat bosjesmannen, broussebewoners, of Zuidpool-Inuit iets kunnen aanvangen met een ietwat lelijk mokkel dat hen in brokkelig Engels of een andere verkrachte taalvorm het hemd van het lijf vraagt? Welnee, er werd op de raarste plaatsen op aarde alleen maar opgelucht ademgehaald als die troela eindelijk weer haar biezen pakte.

Let op, er zijn mensen die Dessing niet lelijk, maar mooi vinden. Nou, in dat geval is ze zo mooi als m’n tante Sonja met haar bult, haar uitgezakte bakkes en de bobbel op haar middenrif, die ze kreeg nadat ze vaginaal een inlegkruisje had ingeslikt, en het naar boven had gezogen, waar het tussen haar maag en haar longen versteende.