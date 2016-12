Beste Patrick Kicken,

Ik las dat je meedoet aan de verkiezingen. Inmiddels geloof ik dat ik de enige Nederlander ben die niét aan de verkiezingen meedoet, maar toch: proficiat. Toen ik las voor welke partij je kandidaat bent, moest ik eerlijk gezegd even googelen. De OndernemersPartij (OP). Het bleek de partij van Hero Brinkman. Die was ik helemaal vergeten. Het laatste dat ik van hem had gehoord was dat hij, de ex-politieagent die met drank achter het stuur onder een alcoholcontrole probeerde uit te komen, na zijn leven als ex-PVV’er een nieuwe partij had opgericht, daarmee 0,1 procent van de stemmen haalde bij de verkiezingen (zeg maar: zijn familie en kroegvrienden), toen terug was gegaan naar de politie, en daar vrijwel meteen voorwaardelijk ontslagen werd en in rang gedegradeerd vanwege ‘ernstig plichtsverzuim’.

Er zijn mensen die na zo’n opeenvolging van fiasco’s concluderen dat ze waarschijnlijk zélf een fiasco zijn, en zich terugtrekken in de anonimiteit waar ze altijd al thuishoorden. Zo niet Hero Brinkman, de herpes van de Nederlandse politiek. Jij bent nu actief geworden voor die partij en wordt hun lijstduwer.

Lees de volledige column op Blendle.