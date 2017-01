Rond de eeuwwisseling was Stanley Hillis zonder twijfel een van de machtigste mannen van Nederland. Samen met Willem Holleeder vormde De Ouwe een tweekoppig monster, dat volgens het OM verantwoordelijk was voor een liquidatiegolf die het land jarenlang in zijn greep hield. Hillis bepaalde hoe de rijkdom en macht in de onderwereld werden verdeeld, maar zijn tentakels reikten tot in de bovenwereld. De crimineel zou in de hiërarchie boven De Neus gestaan hebben, tot zijn liquidatie in 2011.