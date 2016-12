Geïntrigeerd dook ik in het onderwerp. Dit was nieuw voor me, en ik begreep het niet. Want waarom zou je, met alle gratis zooi die er online te vinden is, een meisje een klein vermogen betalen voor iets simpels als een rondje zwemmen in een jurk? In een poging hier achter te komen contacteer ik Remco, beheerder van meer dan dertig verschillende fetisjwebsites. Daarnaast onderhoudt hij de persoonlijke sites van modellen, waaronder die van Natalia Forrest, waarop dit soort extraordinaire verzoeken ingediend kunnen worden. Remco helpt eveneens bij de uitvoering. Een duik in een zwembad is makkelijk te realiseren. Een aanvraag als ‘laat je vastketenen aan een ziekenhuisbed’ stukken minder. Daar komt Remco om de hoek kijken. Hij spendeert zijn dagen met het filmen, regelen en fotograferen van deze ongebruikelijke rekwesten. De link met seks is vaak niet direct te leggen. ‘Erg populair zijn de filmpjes van modellen die speciale horloges dragen, die worden opgestuurd door de klanten,’ zegt hij.

Als je geilt op oudere vrouwen, tieners of sm, dan heb je het voor het uitkiezen op het internet. De klanten van Natalia en Remco worden niet warm van ‘doorsnee beeld’. Zij houden van unieke video’s, hebben fetisjen die nauwelijks in hokjes te plaatsen zijn. Neem woolbondage.com. Op deze site, die Remco beheert, kan je voor het juiste bedrag aanschouwen hoe modellen die van top tot teen gehuld zijn in wollen kleding, worden vastgebonden, hoe truien over hoofden worden getrokken en bollen wol in monden gepropt. Bepaald geen alledaagse fantasieën.