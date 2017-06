Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via maxim@revu.nl.

Fotografie ANP

Messi of Ronaldo?

Mohammed Yilmaz

Wat een beperkte vraag. Net als billen of borstenman? Wat als je van allebei houdt. Of ook van lippen? Of sexy knieholtes? Zijn er echt geen andere voetballers waar ik uit kan kiezen? Oké, dan kies ik dit jaar toch voor Ronaldo. Omdat hij een grotere killer is geweest dan Messi. Die Messi zag er dit jaar ook steeds meer uit als een bipolaire hipster met zijn baardje en geblondeerde kapsel.

