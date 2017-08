Beste Twitter,

Ooit begonnen als mooie combinatie tussen een snelle, informele en ongecensureerde nieuwsbron en een plek waar ruimte was voor kwinkslagen, goeie oneliners en een debat zonder omhaal van worden, ben je inmiddels, 11 jaar na je oprichting, verworden tot het riool van het debat. Twitter blijkt het slechtste in mensen naar boven te halen. 319 miljoen mensen hebben een Twitteraccount, waarvan een miljoen in Nederland. Je zou verwachten dat het een enorme diversiteit aan meningen, taal en sfeer zou opleveren, maar de dominante toon is bits, de dominante insteek negatief.

Ik sprak dit weekend op Lowlands een vrouw die zich inzet voor de internationale opvang van vluchtelingen. We hadden het over Twitter, en ze vertelde dat ze iedereen die haar bedreigt blokt. Ik vroeg haar of ze veel mensen geblokt had, en ze liet de lijst zien. Want dat was het. Een oneindig lange lijst. Ik scrolde door de bio’s van al die bedreigers en hun bio’s, met altijd dezelfde woorden uit het alternatieve universum van de doorgedraaide boze burger: ‘EUSSR’, ‘Avondland’, ‘Omvolking’, ‘Amsterislam’. Ze hadden overigens één ding met elkaar gemeen: allemaal mannen.

En toch, ondanks alles, vind ik Twitter nog steeds interessant. Omdat er toch mensen zijn die er in slagen humor aan al het venijn toe te voegen. Een wereld geleid door Trump, Kim Jong-un, Poetin en Erdogan kan wel wat humor gebruiken.

En er is nog een reden: Twitter is snel, dus impulsief. Het betekent dat mensen vaak lelijker, maar ook eerlijker reageren dan ze zouden doen als ze de tijd hadden. Het geeft soms een verhelderend inzicht in hun manier van denken.

Neem publicist Yernaz Ramautarsing, een graag geziene gast in programma’s vanwege zijn uitgesproken opvattingen. Hij schopte het tot een hoge plaats op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Ramautarsing haalde de Kamer niet, maar als ik de peilingen mag geloven is FvD bij de volgende verkiezingen groter dan de Pvda nu, en als ik Thierry Baudet mag geloven nog groter dan de partijen van Kim, Poetin en Erdogan samen.

Ramautarsing reageerde op Twitter op het nieuws dat de radioshow van 3FM-dj Frank van der Lende wordt stopgezet. Ramautarsing wist wel wat de ware reden was: Van dan der Lende deed mee aan de #thierrychallenge waarbij mensen net als Baudet hun baard laten staan tot het nieuwe kabinet er is, zodat half Nederland er dadelijk uitziet als een jihadist. Nou, daaróm was Van der Lende dus ontslagen!

‘Het mediakartel is meedogenloos,’ twitterde Ramautarsing dreigend. Maar Van der Lende ís helemaal niet ontslagen, reageerde iemand. Zijn marktaandeel was gehalveerd, dus kreeg hij een andere show op een andere dag. Of had Ramautarsing soms andere informatie? Zijn antwoord: ‘Zeker weet ik ’t niet, maar zou me echt niet verbazen.’ Hier sprak een aspirant-parlementariër. ‘ONRECHT!’ ‘Maar je feiten kloppen niet.’ ‘EN TOCH ZOU HET ME NIET VERBAZEN ALS HET ONRECHT IS!’ Dat blijft wél mooi aan Twitter: alternatieve feiten krijgen er een stem en een gezicht. En opinie-kwakzalvers vallen voor je neus door de mand.