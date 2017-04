Het is er donker, ruikt er muf en je schoenen kleven er aan de vloer. Onze Marith ging naar de pornobioscoop. ‘Op de tweede verdieping scharrelden wel twintig mannen rond in het duister. Ik hoorde neukgeluiden.’

Fotografie Jasper Suyk

Een van de allereerste reportages die ik schreef ging over de pornobioscoop. Ik vroeg me af hoe het mogelijk was dat sekscinema’s iets opleverden in het internettijdperk. Waarom zou je, nu porno online gratis beschikbaar was, nog een bioscoopkaartje kopen en je aftrekken in het bijzijn van wildvreemden? Behalve ongemakkelijk ook afleidend, leek mij. Vroeger moest je wel. Als je de keus had tussen porno kijken mét buren, of helemaal geen porno zien, dan snap ik dat je voor de eerste optie gaat. Maar wat de hedendaagse seksbioscoopbezoekers bewoog, was mij een raadsel.

In een poging hierachter te komen, bezocht ik verschillende pornocinema’s vergezeld door J., mijn toenmalige vriendje. In eerste instantie weigerde hij een voet te zetten in een tent waar mannen gezamenlijk masturbeerden. J. deelde mijn fascinatie voor dit verschijnsel niet. Mijn opmerking ‘Prima schat, dan ga ik alleen’ trok hem echter over de streep.

Ik smeekte hem te blijven

Zo kwam het dat hij op een zonnige middag mokkend achter me aanliep richting de Reguliersbreestraat, waar gigantische pornobios B1 zit. Voor 16 euro kochten we twee kaartjes bij de balie. De verkoper knikte naar een deur in de hoek van het vertrek. Erachter zat een steile trap. Aarzelend liepen we naar boven. Het was donker in het pand, het rook er muf en onze schoenen kleefden aan de vloer. Op de tast vonden we de ingang van de eerste zaal, waar een heterofilm speelde. In de ruimte zaten een paar mannen die blij verrast opkeken toen wij binnenkwamen. J. bleef verstijfd staan toen hij de eerste aftrekker spotte. Ik gaf hem een duwtje in zijn rug en samen namen we plaats op de tweede rij. Vrijwel direct kwam er een man naast ons zitten. Hij trok zijn lul uit zijn broek en begon eraan te sjorren. Zijn ogen richtte hij niet op het doek, maar op ons. De hele rij stoelen wiebelde heen en weer. Toen zijn ademhaling zwaarder werd, vond J. het welletjes. Zonder tegenspraak te dulden stond hij op en trok me overeind. ‘We gaan hier weg, nú,’ zei hij. Ik smeekte hem nog even te blijven. Het pand telde drie verdiepingen en ranzig of niet, ik wilde alles zien.

Walking Dead

Ik liep naar de tweede trap. J. volgde me. Achter ons klonken voetstappen. We keken om en zagen dat de mannen van de eerste verdieping ons volgden. ‘Het is hier niet veilig, Marith,’ f luisterde J. Ik lachte zenuwachtig. Ik vond zijn opmerking overdreven, maar helemaal ongelijk kon ik hem niet geven. Je kon hier schreeuwen wat je wilde, niemand zou je horen. ‘Nog even snel boven kijken,’ antwoordde ik. Op de tweede verdieping scharrelden wel twintig mannen rond in het duister. Ik hoorde neukgeluiden. Zowel afkomstig van de gaypornofilm die draaide, als van de mannen zelf. Het leek alsof we in een scène beland waren van The Walking Dead: homo of niet, zodra de aanwezigen ons opmerkten, liepen ze in zombietempo achter ons aan. Snel vervolgden we onze weg naar de derde verdieping. J. klemde mijn hand stevig in de zijne. Ik voelde aan de spanning van zijn spieren dat hij zich opmaakte voor een eventueel gevecht. Op de derde verdieping was het een doolhof van kamertjes met glory holes, waar geslachtsdelen uitstaken. Achter ons had zich een hele rij mannen gevormd. ‘What the fuck willen ze?’ siste J. Ik had geen idee, maar vond het zelf ook onprettig, dus stemde ik ermee in te gaan. Eenmaal buiten keken we elkaar verbluft aan. Ik weet niet wat ik verwachtte aan te treffen, een stel bejaarde digibeten wellicht, dit in ieder geval niet. De conclusie was snel getrokken: de moderne seksbioscoop is een darkroom. Mensen komen hier voor de seks, de pornofilms zijn slechts bijzaak, ze functioneren als decor.

Matrassen met plastic hoezen

De eigenaar van B1 legde me later uit dat het in sekscinemaland kassa betekent als er een stel binnenkomt. De aanwezigen hopen op een live spektakel. Iets dat eens in de zoveel tijd gebeurt. In die tijd sprak ik met Kim (35). Zij en haar partner René bezochten samen een keer een erotische bioscoop. Tijdens de film begonnen ze aan elkaar te zitten en nodigden de anderen uit mee te doen. Zo kwam het dat Kim verzeild raakte in een kwartetje met drie mannen, vertelde ze me destijds enthousiast.

De andere pornocinema die ik bezocht, bevestigde het darkroombeeld. Hier hingen zelfs seksschommels en op de vloer lagen matrassen met plastic hoezen. Bezoeker Aart (27) vertrouwde me toe: ‘De pornocinema is een garantie voor snelle, kosteloze seks.’ Dus als je zin hebt en platzak bent: de seksbios is de place to be. Een beetje open-minded zijn helpt wel mee. Want als je uitsluitend op dames valt, is seks beduidend minder makkelijk verkrijgbaar. Maar wie weet heb jij net geluk.