Aan tafel met de onderwereld – Ook criminelen moeten eten. Marian Husken weet van de Borsalino en de rand.

Knoflook snij je met een scheermesje en in de bajes eet je de beste pastasaus. Althans, dat zegt auteur Marian Husken, die op woensdag 12 juli in Filmmuseum Eye in Amsterdam een lezing houdt over de status van eten in de onderwereld. De misdaadjournaliste schreef niet alleen boeken over Klaas Bruinsma, Charles Z. en Mink K., maar ook Crimineel Eten: Aan Tafel Met de Onderwereld komt uit haar pen.

Misdaad, eten en film zijn een smakelijk trio, want als criminelen ergens verzot op zijn dan is het wel op lekker eten. Niet alleen in films als The Godfather of in series als The Sopranos wordt copieus getafeld, ook in werkelijkheid laten maffiosi zich graag een sappig stukje vlees of vis voorschotelen – uiteraard afgeblust met een mooi flesje wijn.

Husken ontdekte dat een dure maaltijd voor een beetje crimineel de perfecte manier is om zijn weelde te tonen én te laten zien wie de baas is. Ze reisde voor haar boek naar New York en Italië, om aan te schuiven in louche restaurants uit de begindagen van de maffia. Ook traceerde ze de favoriete stekjes van onze eigen poldermaffia.

Mocht u na afloop van deze lezing trek hebben gekregen, dan kunnen we het Sopranos Family Cookbook aanraden, met daarin misdadig lekkere recepten van chef Artie Bucco en andere leden van de georganiseerde misdaad uit New Jersey.

(12 juli in Eye Filmmuseum)