In hun kleine restaurant in Californië hebben de twee puur uit kostenbesparing het fastfood-concept verzonnen, waar de ambitieuze Croc onmiddellijk een grote toekomst in ziet. Hij weet zich met zijn gladde praatjes de business in te wurmen, maar de conservatieve Music (en naïeve) broers zien weinig heil in zijn grootse plannen, waarop een bittere strijd om het bedrijf begint. Het is in dit laatste deel dat de film stoom verliest, na het enorm vermakelijke begin dat zich met name richt op de geboorte van het bedrijf Mcdonald’s. Toch blijft het boeiend, puur door Keaton, die het als eeuwige verliezer simpelweg verdomt om de kip met de gouden eieren uit handen te geven.