Bram Fischer – Peter Paul Muller blinkt uit in sterk drama over de strijd tegen de apartheid.

Zuid-Afrika 1963. Terwijl het apartheidsregime steeds wreder wordt, smeedt het ANC plannen om het bewind te bestrijden. Tijdens een vergadering over het wel of niet gebruiken van gewelddadige middelen wordt de leiding van de verzetsbeweging gearresteerd en start het Rivoniaproces, dat uiteindelijk zal leiden tot de veroordeling van Nelson Mandela en zijn kompanen.

Jean van de Veldes indrukwekkende Bram Fischer focust op de titelfiguur: een blanke advocaat die de verdediging van de gevangenen op zich neemt, maar in het diepste geheim zelf een grote rol speelt in het verzet. Peter Paul Muller, compleet geloofwaardig als Zuid-Afrikaan, speelt zijn beste rol in jaren en weet met gemak een film te dragen die in sommige opzichten dramatisch wat onevenwichtig is. De vraag of Mandela wel of niet de doodstraf krijgt, is een belangrijk plotelement dat simpelweg niet werkt, omdat het antwoord nu bij iedereen bekend is. Een scène waarin Fischer met behulp van zijn dochtertje belastende documenten uit handen van de politie moet weten te houden is daartegenover weer nagelbijtend spannend. Zo weet de film toch van begin tot eind te boeien en zet Van de Velde een mooi en indringend monument neer voor deze onbekende held.

Bram Fischer: 3,5 sterren