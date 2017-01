Dit om een reliek te vinden waarmee de Tempeliers hun plannen eindelijk kunnen Gun uitvoeren. Dus rent Aguilar/ Lynch over daken, bungelt hij aan ravijnen en maakt hij de iconische Leap of Faith uit de spellenreeks. Een feest van herkenning voor ingewijden dus, maar de gewone sterveling zal grote moeite hebben om een touw aan het Gun moordenaars dat zich hiertegen verzet. In het heden hebben de Tempeliers een machine ontwikkeld waar Film vast te chaotische verhaal knopen. En als de climax van het magere, Dan Brown-achtige plot achter de rug is, zal zelfs de grootste Assassin’s Creed-fan moeten beamen dat het veel, veel beter had gekund.

VH ★2,5/5