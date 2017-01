Vanwege zijn dyslexie denkt Matthijs van Nieuwkerk dat Jett Rebel werd geboren in een stal in Bethlehem. Half Nederland gaat daar klakkeloos in mee. Zij vinden het doodnormaal dat de eenminuutregel niet voor Jett Rebel geldt. Aan de andere kant van het spectrum sloeg de scepsis door in Trumpiaanse koppigheid en schreeuwt men dat Jett Rebel een talentloze debiel is. De waarheid ligt, u raadt het al, in het midden.

Jetts liveshows zijn zinderend en hij is ontzettend muzikaal, maar zo heel uitzonderlijk is zijn talent nu ook weer niet. En de teksten zijn om te janken. ‘Stop playing with my heart / you are tearing me apart,’ zingt hij ergens. Ook gehoord: ‘You’re my favorite mistake.’ Jiskefet had het niet beter kunnen doen.

Dat neemt niet weg dat Super Pop bol staat van de goede ideeën. Niet iedere muzikant perst er zo’n fraaie drol uit. Collegarecensenten schrijven dat Jett Rebel beter één goed album kan maken dan al die halffabricaten, Super Pop is de derde lichting binnen een jaar. Persoonlijk vind ik deze belachelijk productieve periode juist zijn interessantste tot nu toe.

Jett Rebel: Super Pop – 3 sterren