Wie in het vorige decennium Elbow interviewde, zat niet alleen tegenover een van de meest likeable guys in music – frontman Guy Garvey – maar was ook getuige van een ongekend staaltje zuipschuiterij.

De Elbow-leden gingen elk vol glas drank te lijf en de journalisten waanden zich in een nieuwe vriendenkroeg met een stel goudeerlijke goedzakken. De gunfactor was dan ook hoog toen Elbow in 2008 het grootste succes boekte met The Seldom Seen Kid.

Kijken we nuchter naar wat sindsdien is uitgebracht, dan lijdt Elbow aan dezelfde ziekte als REM rond de eeuwwisseling: het is te langdradig en traag. Maar wat brak de zon door toen de eerste Little Fictions-single verscheen – Magnificent (She Says) heeft met haar meezwierende strijkers een grandeur die Garvey laat schitteren. Op de eerste helft van de plaat weet Elbow die scherpte vast te houden, ook op ingetogen momenten, maar op kant B dwalen onze gedachten af naar alledaagse sores zoals een verloren sleutelbos of een antiaanbaklaag die toch aankoekt. Toch heeft de Elbow-vlam sinds 2008 niet zo hard gewakkerd als nu. Het glas is zeker halfvol.

Elbow – Little Fictions: 3.5 sterren.