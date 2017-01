Hefs raps klonken altijd al alsof hij ze tussen twee hijsjes aan zijn blow door uit de mouwtjes van zijn shirt schudde. Gezien het tempo waarmee zijn releases zich momenteel opvolgen, lijkt dat inmiddels werkelijk het geval te zijn.

Ruman (Papiaments voor broer) staat vol met typische Hef-teksten. Zoals altijd zoekt hij het dicht bij huis. Hij hangt in de hood of op de block, tenzij hij met zijn waggie onderweg is naar de Mac. Ondertussen zet hij geld opzij voor een horloge, een auto, een huis op Curaçao en een winterjas voor zijn dochter. Hij rookt, drinkt en neukt zich suf, en onderstreept dat niemand zich illusies hoeft te maken: ‘Je moet niet denken dat we matties zijn omdat je bitches die ik neuk kent.’

Niets nieuws onder de Hoogvliet-zon, dus. Die ambitie lijkt Hef ook niet te hebben. Laat hem maar vanuit zijn comfortzone lome beats volrappen. Gretige gastrappers als Sevn Alias, D-Double, Jonna Fraser, Josylvio en Lil’ Kleine biedt hij eenvoudig weerstand. Je kunt je afvragen hoelang hij hiermee door kan gaan. Vroeg of laat gaat het vervelen, we wachten dat moment ontspannen af.

Hef – Ruman: 3,5 sterren.