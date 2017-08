Hij wordt regelmatig uitgescholden, beschimpt en ja, zelfs bedreigd. Maar aan stoppen denkt Bas Nijhuis, de flamboyante voetbalscheidsrechter die dit najaar met een openhartig boek komt, geen moment. Bovendien wil de tukker eerst nog Real Madrid-Barcelona fluiten. ‘Veel mooier dan een WK-finale.’

Fotografie Ruben Eshuis

Denk je op een wedstrijddag weleens: weet je wat, bekijk het allemaal maar, ik blijf lekker thuis!

‘Nee, dat niet. Soms heb ik weleens dat ik denk: man, waar doe je het allemaal voor? Maar ik kan me niet herinneren dat ik in al die jaren ooit met de gedachte heb gespeeld om thuis te blijven.’

En dat terwijl je weet dat de kans groot is dat je een paar uur later wordt uitgescholden of beledigd.

‘Of beter gezegd: de kans is heel klein dat het niet gebeurt… Ja, dat is heel bizar. Soms beginnen ze al te schelden en te tieren als ik nog maar net bij het stadion uit mijn auto ben gestapt. Moet je nagaan: dan moet de wedstrijd nog beginnen en dan krijg ik al de meest vreselijke verwensingen naar mijn kop geslingerd. Dan denk ik: doe eens even normaal, zeg!’

Wat zeggen ze dan? Ik neem aan dat ze je geen eikel noemen…

‘Was het maar eikel… Daar zou ik direct voor tekenen. Nee, het gaat veel verder. Waarbij ze mij de meest erge ziektes toewensen. Of ze betrekken mijn moeder erbij. Dat die een hoer is.’

Wat doet dat met je?

‘Niks. Of beter gezegd: niet meer. Je raakt eraan gewend, hoe gek dat ook klinkt. Maar zielig is het natuurlijk wel. En niet bijster origineel, moet ik zeggen. Want dat van mijn moeder, dat hoor ik overal. Maar kennelijk hoort het erbij, dat schelden. Niet alleen voor en tijdens een wedstrijd, maar ook erna. Want dan gaan ze los op social media.’

