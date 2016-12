Hannah Hoekstra (29) is scherp, grappig en ’s lands beste actrice waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Haar rol van Tientje Poets in de verfilming van A.F.Th. van der Heijdens De Helleveeg heeft daar verandering in gebracht.

Hoe was jij op school? Ging dat oké?

‘Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik snapte het concept niet zo goed. Dat werd mij echt oprecht niet duidelijk. Negen van de tien lessen stond ik op de gang omdat ik te veel lawaai aan het maken was of niet oplette. Ik had echt een concentratieboog van een, nou ja ik denk dat ik wel een goede concentratie heb voor dingen waar ik me ook echt op wíl concentreren. Met andere dingen ben je me kwijt. Mijn moeder heeft een paar oude schriftjes bewaard. De punt van mijn vulpennen druk- te ik allemaal kapot en dan schreef ik heel groot ROTJUF in mijn schrift. Hop, moest ik weer naar de gang.’

Ben jij ambitieus?

‘Tuurlijk, anders hou je dit niet vol. Als ik iets voor elkaar wil krijgen, ga ik er helemaal voor. Dan ben ik brutaal en assertief. Recht voor z’n raap om mijn doel te bereiken. Maar ik heb geen groter plan. Wel wensen of dromen, maar ik streef niet iets na.’

Is het acteerwereldje een apenrots? Waar mensen met een carrière van dertig jaar bepalen wie er wel en niet op mogen?

‘Ik weet van sommige gezelschappen en filmproducties dat dat een beetje apenrotsen zijn. Waar alfa-apen sommige mensen eraf stoten. Of nou ja, dat het in ieder geval heel hiërarchisch is. In Engeland is dat heel heftig. Acteurs die mensen van het licht als voetvolk behandelen. Dan haal je echt het bloed onder mijn nagels vandaan. Ook in Nederland zijn er wel mensen met die trekjes, die hebben zeg maar veel ruimte nodig. Ik hoop niet zo iemand te worden. Soms schaam ik me weleens om te zeggen dat ik acteur ben, weet je dat? Het heeft iets heel ijdels, zo van: kijk mij eens lekker de hele dag een beetje gek doen. Als je in Nederland zegt dat je acteur bent, kun je aangekeken worden of je de hogeschool voor lapzwansen hebt gedaan. Dat is niet prettig. Als ik op reis ben in het buitenland, lieg ik soms zelfs. Zeg ik dat ik hasjhandelaar ben. Of dat ik vilten lappen voor de kinderboerderij maak.’

