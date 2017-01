‘Ik groeide op in Asten en het lag helemaal niet in mijn vocabulaire om films te gaan maken. Ik was gewoon een filmgek. Ik had er nooit over nagedacht dat het tot de mogelijkheden behoorde om filmmaker te worden, tot ik op de opleiding zat om verstandelijk gehandicapten te helpen. Ik was toen tussen de zestien en de twintig, en die studie had een vak dat, volgens mij, audiovisuele vorming heette. Dat was een beetje gedoe met fotografie, radio en video. Maar het kwam nog steeds niet in me op om films te maken. Ik zocht met hulp van een leraar naar een vervolgopleiding in het audiovisuele. Ik zei: “De filmacademie!” Hij zei toen iets van: “Ja, dat zou ik ook wel willen.” Het was gewoon de vervan-mijn-bedshow. Uiteindelijk kwam ik in Sittard terecht op een school waar ik vier jongens ontmoette die heel stellig zeiden dat ze filmregisseurs wilden worden. Toen zei ik dat ik dat ook wilde, alsof het altijd al zo was. De opleiding was eigenlijk om bedrijfsfilms te maken, maar wij gingen gewoon de hort op en maakten onze eigen filmpjes. Via omwegen kwam ik uiteindelijk toch op de academie in Amsterdam terecht.’

Hoe kon je je eerste film maken?