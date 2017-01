Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Techniekpact-ambassadeur Ans Hekkenberg (28).

Jij hebt natuur- en sterrenkunde gestudeerd. Hoeveel meiden zaten er bij jou in de collegebanken?

‘Ik was niet de enige, maar ze waren op één hand te tellen. En in al die jaren heb ik maar één vrouwelijke professor gehad. Dat werkt toch ontmoedigend. Je kijkt naar de top van de wetenschap en je ziet alleen maar oude, witte mannen. Het voelt dan niet echt als jouw wereld. Minderheidsgroepen in Nederland zullen datzelfde gevoel hebben.’

Hoe kan dat tij worden gekeerd?

‘De bereidheid in het onderwijs en het bedrijfsleven om meer meisjes een kans te geven is er absoluut, maar de vraag die de meesten hebben, is: hoe? Ik zeg dan vaak: laat ze gewoon zien, die vrouwen die nu al in de bètawereld en de techniek werken. Schuif een vrouw naar voren om een open dag te leiden, of een presentatie te houden voor de klas. Want you can’t be what you can’t see. Als die jonge meiden geen rolmodellen hebben, zullen ze wetenschap en techniek ook niet snel als toekomstperspectief zien. Het is zoiets simpels, maar het kan al zo’n verschil maken. Dan hoef je ook niet heel expliciet naar die scholieren toe te zeggen dat techniek óók leuk kan zijn voor meisjes. Want daarmee impliceer je eigenlijk al het tegenovergestelde.’