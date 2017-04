Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: ethisch hacker Mischa van Geelen (17).

Fotografie Gerard Wessel

Nooit in de verleiding geweest om je hacktalenten te misbruiken?

‘Gelukkig niet. Ik kom uit een familie waar eerlijk zijn heel belangrijk is. Ik ken ze wel, de jongens aan de verkeerde kant van de streep. Op internationale hackersconferenties, zoals de Chaos Computer Club in Hamburg of DEF CON in Amerika, weet je precies wie de white hats en wie de black hats zijn. Die benaming stamt uit oude cowboyfilms, waar de slechterik de zwarte hoed droeg en de good guy de witte. Maar wij respecteren dat en laten elkaar met rust.’

Spoor je in je vrije tijd nog steeds lekken op?

‘Zeker weten. De overheid heeft een webregister waarin alle sites van de overheid zijn opgenomen. Daar scroll ik ’s avonds weleens doorheen, om te kijken welke ik onder de loep zal nemen. Er zijn jaren geweest dat ik elke dag wel iets vond. Inmiddels beschermt onze overheid zijn sites steeds beter. Als ik toch een lek vind, drop ik dat bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Want ik wil Nederland veilig blijven houden.’

Lees het hele interview met Mischa van Geelen op Blendle.