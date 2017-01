‘Wat Coolblue doet is niet geniaal of vernieuwend, het is normaal. Waarom andere winkels dat niet doen moet je mij niet vragen. Wij doen gewoon nooit moeilijk, nooit. Alles voor een glimlach is ons motto. Daarvoor hoef je niet met een gouden limousine voor te rijden. Wij hoeven alleen net even iets meer te doen dan jij verwacht. Dat zit in heel gewone dingen: een hand geven, een probleem oplossen voor je klant. Het internet barst van de reviewsites. Als je continu zorgt dat je klanten ongeloof lijk blij met je zijn, zullen ze altijd iets positiefs over je schrijven. Daarom is onze huidige manier van werken veel relevanter dan pak ’m beet tien, vijftien jaar geleden. Toen bekommerden bedrijven zich nauwelijks om hun klanten. En ze kwamen er nog mee weg ook.’

Lees het volledige interview op Blendle.