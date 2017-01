‘Niet in zijn doen of denken, maar wel in z’n zijn. Het is echt een kerel geworden. Als je foto’s pakt van zijn eerste F1-optreden en nu, zie je echt al een enorme verandering in zijn gelaat. Maar zijn persoonlijkheid is geen spat veranderd. Ik heb een woord verzonnen voor wat hij heeft – en dat bedoel ik ten positieve, dat moet je er echt bijzetten: Max heeft een vorm van sportief autisme. Dit is wie ik ben, dit is wat ik doe, zo doe ik het, en de rest raakt mij bijna niet. Daardoor klopt het bij hem ook allemaal zo goed. Wij kunnen ons niet voorstellen dat je vindt dat je niet succesvol bent als je niet wint. Maar zo denkt hij wel. Want dan heeft hij dus ergens iets laten liggen. Dan moet hij blijkbaar nog beter kijken hoe het anders en scherper kan. Max móet gewoon winnen.’