Op 26 augustus vechten Floyd Mayweather en Conor McGregor hun one billion dollar-fight in Las Vegas. Intussen strijdt Remy Bonjasky (41) met hernieuwde trots op zijn bosnegerroots tegen racisme. ‘Waarom wordt er zo weinig aandacht besteed aan het slavernijverleden? Nederland was als kolonisator misschien wel net zo slecht als de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.’

Fotografie ANP

Waar komt je achternaam vandaan?

‘Dat is een echte bosnegernaam en betekent in het sranantongo “sterke bottenman”. Voor zover ik heb kunnen nagaan, behoorde mijn betovergrootvader tot de ontsnapte slaven. Hij verdomde het om onder dwang op de plantages te gaan werken, kwam in verzet en vestigde zich met andere opstandelingen als vrij man in de Surinaamse jungle. Hij behoorde dus tot de stoere jongens. Deze familiegeschiedenis vervult me nog steeds met trots. Al heb ik dat niet altijd gedaan.’

Hoezo?

‘Als kind schaamde ik me ervoor van oorsprong een bosneger te zijn. Ik hield altijd vol dat ik uit Paramaribo kwam. In Suriname had je vooral vroeger een scherpe tweedeling: aan de ene kant de stadsmensen uit Paramaribo en aan de andere kant de djoeka’s; een scheldnaam voor de bosnegers in Suriname waarop werd neergekeken. Maar nu ben ik trots op mijn bosneger-roots.’

Voel je je meer Surinamer dan Hollander?

‘Ik voel me vooral een wereldburger. Ik voel me in elk geval absoluut geen bounty, ook al ben ik weleens door Surinamers erop aangesproken dat ik accentloos Nederlands praat, of ze roepen me weleens na dat ik mijn ras zou verloochenen omdat ik niet met een donkere vrouw ga. Om dat laatste moet ik alleen maar lachen. En ja, ik heb een voorkeur voor blond. Wat is daar mis mee?’

