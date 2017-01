Kneiterhard werken, dat heeft hij altijd al gekund. Maar om in Hollywood te slagen moest Tom Holkenborg (49) eerst afrekenen met zijn eigen ego. En dat bleek een monsterklus. Maar het lukte, en nu heeft hij de filmscores voor blockbusters als Mad Max en Deadpool op zijn naam staan. Onlangs was hij terug in eigen land voor de première van Brimstone, waar Holkenborg de muziek voor schreef. ‘Ik had altijd al filmcomponist moeten zijn.’

Fotografie Corné van der Stelt



Had jij dit voor elkaar kunnen boksen als je op je 25ste al naar Hollywood was vertrokken?

‘Toen ik mijn eerste film ging doen in LA, was ik 44. Mensen uit de industrie zagen mij als een broekie. Er zijn maar weinig filmcomponisten die voor hun 40ste al succesvol zijn. Dan moet ik echt gaan googelen. De meest succesvolle maken hun beste werk tussen hun 50ste en 65ste.’

Dus jouw vette jaren komen er nog aan?

‘Dat zou kunnen, ja. Maar als ik nu terugkijk, denk ik: ik had altijd al filmcomponist moeten zijn. Ik voel me nu echt als een vis in het water. Maar ik zie ook heel duidelijk in dat al die andere stappen in mijn carrière nodig waren om alle tools te verzamelen die nodig zijn om dit werk te kunnen doen. Ik vraag me ten zeerste af of dit me überhaupt gelukt was als ik hier op mijn twintigste aan was begonnen.’

