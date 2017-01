Waar liep je tegenaan?

‘Je moet onwijs goed je eigen tijd en de tijd van iemand anders kunnen managen. Terwijl ik helemaal niet wist wat delegeren was. Want ik was artiest en dus gewend om alles in mijn eentje te doen. Nu heb ik op een normale werkdag vier, vijf assistenten die ik constant aanstuur. En vlak voordat ik een film afmaak, ben ik ongeveer tweehonderd mensen aan het vertellen wat ze wanneer moeten doen. Dat is inclusief het orkest, de dirigent, de technici die het opnemen. Dat luistert heel nauw, anders krijg je de muziek nooit zoals jij het hebben wilt. Daarnaast kwam ik erachter dat ik nog te veel ego had. In mijn jaren als artiest, was het altijd my way or the highway. Dat maakte het moeilijk voor mij om in een team te werken. Ik stond al heel snel in vuur en vlam als iemand iets aan te merken had op mijn muziek. Dus ik zei tegen mezelf: jongen, er is veel werk aan de winkel.’