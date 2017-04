Na 25 jaar in het vak, schakelt Trijntje Oosterhuis (44) over naar haar moerstaal. Haar nieuwe theatershow wordt een ode aan het Nederlandse lied. ‘Nederlandstalige muziek stond al heel lang op mijn lijstje, maar de tijd was er simpelweg nog niet rijp voor.’

Fotografie Corné van der Stelt

Waar moet je nu niet meer aan twijfelen, maar gewoon eens doen?

‘Nederlandse muziek, dat ga ik nu echt eens goed aanpakken! Natuurlijk heb ik weleens een Nederlandstalige single uitgebracht, maar meer ook niet. Het stond wel al heel lang op mijn wensenlijstje om daar serieuzer mee aan de slag te gaan, maar de tijd was er simpelweg nog niet rijp voor. Ik kan wel honderd mooie Nederlandstalige liedjes vinden, maar je moet er ook aan toe zijn om ze te zingen.’

Heeft dat met je leeftijd te maken dan?

‘Dat is zeker zo. Een soort lichtgewicht smartlappenplaat wilde ik namelijk ook niet maken, dus dan liever nog even wachten. Nu ik wat ouder ben en kinderen heb, durf ik bepaalde onderwerpen wel aan te boren. Ik ben heel pittig van mezelf en iets niet voelen lukt gewoon niet, dus nooit met drie vingers in de neus. Fantastische tekstschrijvers helpen mij, zoals Pascal Jacobs, Alain Clark, Henny Vrienten, Han Kooreneef, plus mijn broer Tjeerd en vader Huub. Op 22 september starten we met een compleet Nederlandstalige tour in de schouwburg in Sittard, daarna reis ik er tot juni 2018 het hele land mee door.’

