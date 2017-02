Met ruim honderd optredens per jaar is Bökkers een van de succesvolste rockbands van het land. Toch hebben weinig mensen van de Sallandse groep gehoord, want hun speelterrein ligt ver buiten de Randstad. Een avondje bier, vrouwen en høken met de ruigste groep uit het Oosten. ‘We maken eenvoudige muziek voor gewone mensen.’

Fotografie Andreas Terlaak

Het is even na half twee in de nacht. Het podium van De Lantaarn in Hellendoorn is bevolkt met vier mannen van middelbare leeftijd en een flinke massa jonge meiden. Er wordt gedanst, betast, mee geblèrd, maar vooral retehard gerockt. Het nummer Toedoedietap loeit uit de speakers en de dames duiken een voor een de meute in en crowdsurfen zo ver mogelijk de zweterige zaal in. Een beschonken durfal – die toch al twijfelde over haar sprong – heeft echter pech. Ze landt keihard op de met plassen bier bezaaide vloer en wordt gehavend afgevoerd naar het backstage-gedeelte.

De mannen van Bökkers maken ondanks de commotie en ietwat paniekerige sfeer in de zaal hun set gewoon af. ‘Heurt er bie,’ zegt gitarist Erik Neimeijer na afloop van de show als hij het zoveelste biertje opentrekt. ‘We spelen altijd door. Net als het orkest op de Titanic. The show must go on.’

