Met ruim honderd optredens per jaar is Bökkers een van de succesvolste rockbands van het land. Toch hebben weinig mensen van de Sallandse groep gehoord, want hun speelterrein ligt ver buiten de Randstad. Een avondje bier, vrouwen en høken met de ruigste groep uit het Oosten. ‘We maken eenvoudige muziek voor gewone mensen.’

Fotografie Andreas Terlaak

Zware shag

Vlak voordat de band het podium opgaat, wordt er uiteraard nog een biertje gedronken en zware shag gerookt. Bökkers: ‘Of ik nog een peptalk geef? Nee joh, zo debiel zijn we ook weer niet dat we onszelf niet kunnen motiveren. Heb je die volle zaal gezien?’

In de zaal van De Lantaarn is het inderdaad druk en broeierig. En, zoals voorspeld: het wemelt van de jonge, blonde meisjes met bier en Bökkers-Tshirts. ‘Zijn jullie klaar voor rock-’n-roll?’ schreeuwt DJ Dré de fans toe, met inderdaad een flink imposant volume. Vanaf het openingsnummer Live en Knetterhard vliegen de pilsjes door de lucht en ontstaat er een pit voor het podium, die eigenlijk het hele eerste deel van de show niet meer verdwijnt. Nummers als Brand In de Bokse, Ik Neuk Wel Ja, Nog Iene Da en Annie Uut de Bochte worden door de hele zaal luidkeels meegezongen. Neimeijer bespeelt voortdurend het publiek en Bökkers zelf is de woeste, bebaarde vertolker van het authentieke boerengevoel.

Na anderhalf uur is het plots pauze en schalt er eurodance en eighties-meezingwerk door de speakers. Misschien wat ongebruikelijk, maar dit intermezzo is het verdienmodel van de show. Bökkers legt uit: ‘Vooraf en in de pauze wordt er het meeste bier verkocht. Het is een winwinsituatie. Iedereen is dronken en de eigenaar – en dus ook wij – tevreden.’

‘Zie je nou dat we weinig weghebben van Normaal,’ zegt Neimeijer, terwijl hij nog wat met zijn in-ear kloot. ‘Wij zijn meer als ZZ Top. Een band met een verhaal, drie akkoorden spelen en gas geven. We kunnen muzikaal veel meer dan we laten zien. Maar dít werkt hier gewoon. Eenvoudige muziek voor gewone mensen. Je moet in deze omgeving niet pretentieus gaan doen of moralistisch met een vinger wijzen. Hier laat niemand zich wat vertellen en neppers vallen al helemaal snel door de mand.’

