Mars is populairder dan ooit. Elon Musk pompt miljarden in een ambitieus raketprogramma en zelfs NASA lijkt haar aanvankelijke twijfels te laten varen. Maar hoe zit het met Mars One, vijf jaar geleden de feitelijke aanstichter van al dat enthousiasme? Dit jaar moet het Nederlandse initiatief voor een permanente basis toch echt van de grond komen. ‘Het goede nieuws: er is nog nooit iemand gesneuveld onderweg naar Mars.’

Fotografie Clemens Rikken

Een van de laatste honderd gegadigden is Brad Moore (45), een Amerikaan die zich sinds enkele jaren Belg mag noemen en in Antwerpen woont. Brad is de enig overgebleven Mars One-deelnemer in de Benelux en daarmee iets van een lokale beroemdheid. Tijdens een lunch in een Antwerpse brasserie vertelt hij dat hij nog wekelijks interviewverzoeken krijgt. Eigenlijk wil iedereen hetzelfde van hem weten: waarom zou je in vredesnaam een aangename planeet willen verruilen voor een plek waar je niet zonder drukpak naar buiten kan? En wat vindt je moeder ervan?

Als openlijk homoseksuele man is Brad niet van plan om zijn geaardheid op Mars te verbergen. ‘Het feit dat op aarde de meeste mensen hetero zijn, betekent niet dat het de enige manier is. We zullen ons op Mars ontwikkelen op manieren die we niet voor mogelijk hielden. Individueel én als groep. Wat niet meteen betekent dat een hetero man plotseling in mij geïnteresseerd zou zijn en wij het bed induiken. Voor hetzelfde geld kan ik het heel goed vinden met een bepaalde vrouw en word ik op haar verliefd. Of mijn liefdesleven is gewoon voorbij.’

