Lodewijk hield een goede toespraak, je kreeg als toehoorder het idee dat de woorden uit zijn hart kwamen. Maar het was niet zo hij met veel vuur sprak.

Hij was voor een keiharde aanpak van profiteurs van ons vluchtelingenbeleid.

‘We moeten ook vierkant achter de gastvrije inwoners van Ter Apel durven te gaan staan. De EU is ooit verzonnen om mensen in Bulgarije en Roemenië een beter leven te geven, niet om er hier een Bulgarije en Roemenië van te maken.’ En verder wilde hij het flexwerken tegengaan. ‘Echte banen, daar gaan we voor.’

‘Jaaaaaa!’ klapte Jetta Klijnsma als eerste, en het hardst van allemaal, toen ‘haar Lodewijk’ – ze diende hem ten slotte al vier jaar als staatssecretaris van sociale zaken onder hem en kwam als een van de eersten met een stemverklaring dat Pvda-leden toch vooral op Lodewijk moesten stemmen – even een applausmoment inlaste. Ze stond helemaal alleen in haar rolstoel aan de zijkant van het podium geparkeerd. De andere prominente Pvda’ers die natuurlijk ook allemaal enthousiast waren, bleven op gepaste afstand. Jetta: ‘Ge-wel-dig!’ Ze stak haar duimen allebei in de lucht. ‘Mooi hoor!’

Op het podium maakte Lodewijk een foto van alle mensen, die ze daarna van het campagneteam dan weer op het internet konden flikkeren, want de Pvda mag dan misschien kwakkelend zijn, als het op campagnevoeren aankomt is het een geoliede machine.