De Nederlandse internetprostitutiemarkt is booming. Elke dag bieden duizenden niet-vergunde sekswerkers zich online aan, al dan niet vrijwillig. Het Prostitutie Controle Team van de politie Oost- Nederland speurt dagelijks naar misstanden en gaf verslaggever Jordi Kloos een exclusief kijkje in de schrijnende wereld achter de online seksadvertenties. ‘Een jonge prostituee die zich 24/7 aanbiedt, daar kun je als crimineel grof geld aan ­verdienen.’

Illustraties Hein de Kort

Het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Nederland houdt toezicht op de seksbranche in 79 gemeenten. Het team voerde vorig jaar 87 controles uit en trof daarbij 109 personen aan die zonder vergunning seks aanboden: 105 vrouwen, twee mannen en twee transgenders. 44 kwamen er uit Nederland, 37 uit Oost-Europa en de Balkan, 24 uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, 3 uit Zuid-Europa en 1 uit Afrika. 29 vrouwen prostitueerden zichzelf vanwege schulden. In 7 gevallen was er sprake van een drugs- of alcoholverslaving.

Niet zelden stuitten ze daarbij op illegale thuisbordelen waar kwetsbare vrouwen hun diensten aanboden. Zo kwam de eenheid onder meer over de vloer bij een dame van 21 die zichzelf prostitueerde vanuit een woning. ‘In hetzelfde pand was ook een dronken vent aanwezig die op haar eenjarige kind paste. Dat bleek een zedendelinquent te zijn. Het kind is uit huis geplaatst en het meisje is opgenomen in een hulptraject.’

Zes keer trof het politieteam een dame van lichte zeden aan in een drugspand. Stam: ‘Kale matrassen op de vloer en een in- en uitloop van heroïneverslaafden. En daartussen begaf zich dan een prostituee.’