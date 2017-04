Hij kwam terug om Feyenoord kampioen van Nederland te maken. Maar Dirk Kuyt (36) begint sporen van sleet te vertonen en wordt door zijn gabber Giovanni van Bronckhorst soms zelfs op de bank gezet. Hoe belangrijk is de aanvoerder van Feyenoord nog? Vriend en vijand over de wankelende held van De Kuip: ‘Voetbaltechnisch kan het natuurlijk echt niet meer.’

De eerste profclub waarbij Kuyt zijn kunsten mag vertonen is FC Utrecht. Als 18-jarig mannetje heeft hij nog geen rijbewijs en dus wordt Alfons Groenendijk, een van de routiniers bij het team uit de Domstad, door de clubleiding aangewezen om de nieuweling iedere dag met de auto van het station in Leiden op te halen. ‘Daar had ik natuurlijk helemaal geen trek in,’ lacht zijn toenmalige mentor en huidig trainer van ADO Den Haag als hij aan zijn periode als taxichauffeur terugdenkt. ‘Ik woonde vlak langs de snelweg en moest voor hem een flink eind omrijden. Maar achteraf ben ik toch blij dat ik al die ritten met Dirk heb gemaakt. Ik heb hem echt leren kennen en hij was zo leergierig, dat hij werkelijk alles wilde weten. We hebben ook geregeld na de training nog extra vrije trappen geoefend en dat soort zaken. Dirk motiveerde mij met al zijn jeugdig enthousiasme ook enorm.’

De sportieve dadendrang van de jonge Kuyt eist niet veel later een eerste slachtoffer. Marinus Dijkhuizen, in het seizoen 1999/2000 de beoogde vaste spits van FC Utrecht, verliest na een mindere periode zijn basisplaats aan het dan 19-jarige talent. Voor de Westlander toch wel een verrassing. ‘Ik zag Kuyt absoluut niet als een serieuze concurrent,’ vertelt hij eerlijk. ‘Hij had een matige techniek en een trage handelingssnelheid. Het enige wat hij echt goed kon, was veel en hard lopen. Maar Dirk wist ook heel goed hoe hij populair bij de fans kon worden. Veel werken in het veld, slidings maken, voortdurend jagen. Ja, dat ging erin als koek. Op een gegeven moment hoefde ik maar één kans te missen en zijn naam werd al op de tribune gescandeerd. Hij had toen al door dat het publiek je uiteindelijk kan maken en breken.’

