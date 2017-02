Het was een verrassing voor mij dat Klinkhamer een ‘natuurlijke dood’ was gestorven. Ook de uitgever werd op de hoogte gesteld en die liet dezelfde middag een persbericht uitgaan: ‘Met spijt deelt uitgeverij Just Publishers mee dat eerder deze week auteur Richard Klinkhamer is overleden. Klinkhamer (1937-2016) overleed in zijn slaap in zijn benedenwoning in de Amsterdamse Jordaan. Hier leidde hij, na zijn terugkeer uit detentie wegens doodslag op zijn vrouw, een teruggetrokken bestaan met dagelijks vaste rituelen.’ Het bericht eindigde met de zin: ‘Klinkhamer heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.’ Een paar uur later was het nieuws te horen op televisie (het Achtuurjournaal) en op de radio. De volgende dag stond het in de kranten: Richard Klinkhamer is overleden ‘in zijn slaap’.