Een man moet een hobby hebben. Vliegtuigen, bijvoorbeeld. Clemens Rikken portretteert zes mannen die een vliegtuig in de tuin hebben. Gewoon, om naar te kijken. ‘Veel mensen zullen het niet begrijpen, maar zo’n toestel is echt een mannenhebbedingetje.’

Fotografie Clemens Rikken

Frank Appel (58), Hoogwoud

Beroep:ondernemer en eigenaar van een bed and breakfast

‘Ik kocht dit toestel van een boefje hier uit de omgeving. Die man had vastgezeten en had eenmaal op vrije voeten geld nodig. Ik sprong daar meteen op in. Het heeft altijd in mijn kop gezeten, het hebben van zo’n vliegtuig. Ik moest ’m hebben.

De grote droom werd werkelijkheid toen ik in 2000 deze Mig voor 15.000 gulden kon kopen. Veel mensen zullen het niet begrijpen, maar zo’n toestel is echt een mannenhebbedingetje. Als je alleen al kijkt hoe mooi hij erbij staat, bovenop Christoffel, de wals. Machtig toch?’

