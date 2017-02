Namens Stichting Media Geheugen zorgt Han Peekel er tegenwoordig voor dat belangrijke mediamensen – we noemen een Mies Bouwman – middels interviews voor de toekomst worden vastgelegd.

Hoewel het op 16 februari 2017 exact twintig jaar geleden is dat Han Peekel (69) de allerlaatste uitzending van Wordt Vervolgd presenteerde, wordt hij nog geregeld herinnerd aan het strip- en tekenfilmprogramma. ‘Volwassenen komen spontaan voor me staan om hun Donald Duck- of Speedy Gonzalesimitatie te doen,’ lacht Peekel. Zelfs onze premier koestert warme herinneringen aan het programma. ‘Mark Rutte had me uitgenodigd in het torentje, na een pittige dag met de Turkse president Erdogan. Die had geweigerd met Rutte te ontbijten en daarna liep hun afspraak drie kwartier uit. Toen we elkaar ontmoetten, pakte Rutte mijn hand met twee handen vast en zei: “Ik heb me de hele dag getroost met de gedachte aan de ontmoeting met mijn jeugdheld.” Toen hij daarna ook nog Donald Duck voor me nadeed, kon ik mijn geluk niet op.’

De populariteit van Wordt Vervolgd beperkte zich niet tot hoge kijkcijfers op tv. Tien jaar lang trok Peekel langs Hollandse podia met een gelijknamige theatershow, wat uitverkochte zalen vol kinderen opleverde. ‘Gek genoeg had ik het tv-format bedacht voor volwassenen,’ zegt Peekel. ‘Het was een verrassing dat het onder kinderen zo’n hype werd.’

Anno 2017 gaat het wel weer aardig met de programmamaker en tv-kenner. Peekel heeft een zwaar jaar achter de rug. ‘Na 45 jaar samenzijn heb ik mijn vrouw Theya verloren aan een agressieve vorm van kanker. Ze is thuis in mijn armen gestorven. Zelf heb ik negen dagen in coma gelegen na een complexe combinatie van gezondheidsfalen in mijn lichaam. Ik was eigenlijk al opgegeven. Het gaat nu weer beter met me, met grote hulde aan de medici en het verplegend personeel.

CV

Dat Han Peekel geen kleintje is in entertainmentland, blijkt niet alleen uit zijn postuur. Hij produceerde zo’n 4500 tvprogramma’s, waarvan Wordt Vervolgd (1983-1993 en 19941997) veruit de bekendste is. Peekel noemt zelf de kleinkunst, waarmee hij op zijn 13de begon, de rode draad door zijn leven. Op zijn 15de had hij zijn eerste radioprogramma bij Veronica. Peekel is mede-initiatiefnemer van het instituut Beeld & Geluid in Hilversum, waar ons nationale archief voor radio en tv is gehuisvest.