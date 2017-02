Ondeugend, brutaal en recalcitrant: Jennifer de Jong was goed bezig, totdat een auto-ongeluk haar het tv-werk onmogelijk maakte. Hoe is het nu met haar?

Fotografie ANP

Lekker lastig was ze, als opstandige havopuber in de tv-serie Fort Alpha, maar Jennifer de Jong (40) kennen we vooral van het duo dat ze vormde met Tatum Dagelet. In 1997 en 1998 maakten de twee het programma Brutale Meiden, waarin ze op glamourfeestjes ongemakkelijke vragen op BN’ers afvuurden. Hoe vaak heb je seks? Poets je je tanden wel twee keer per dag? Vind je jezelf niet te dik? Voor sommigen bloedirritant, voor anderen tranentrekkend grappig. Toen Tatum en Jennifer ermee kapten, dacht men dat er bonje in de tent was. ‘Dat klopte niet,’ zegt Jennifer nuchter. ‘De inspiratie was gewoon op.’

Als Brutale Meid werd de half-Nederlandse, half- Chinese Jennifer in korte tijd heel bekend. Daarna deed ze acteerwerk, maar in 2004 veegde het noodlot de knappe brunette wreed van de buis: ‘Aan een auto-ongeluk, waarbij iemand me van achteren aanreed terwijl ik stilstond, heb ik een f linke whiplash overgehouden. Noodgedwongen heb ik vier jaar lang niet kunnen acteren en presenteren; ik heb blijvend nekletsel door de botsing. Qua energieniveau en concentratievermogen was televisiewerk destijds niet meer mogelijk. Tegelijk wilde ik er niet aan toegeven dat ik een carrièreswitch moest gaan maken.’

Die kwam er toch: ze runt een lunchroom in onze hoofdstad. Trots: ‘Mijn zaak heet Sugarless, en we bieden als eerste lunchroom in Amsterdam luxe, dagverse, biologische lunches en sappen, vrij van geraffineerde suikers en ongezonde zoet-, kleur-, geur- en smaakstoffen. Ik sta veel zelf in het restaurant. Het is mijn kindje. Zo heb ik het bedoeld.’

CV

Jennifer de Jong werkte als model. Grote bekendheid verwierf ze samen met Tatum Dagelet in Brutale Meiden (1997-1998), dat in 2003 een vervolg kreeg met Brutale Moeders. In 2005 had ze even een eigen kindertijdschrift, Weetjewel.

Ze doet het goed als horecabaas en was in 2016 kort terug op tv in het NET5-programma De Wereld Rond In 6 Stappen.