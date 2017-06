PROFIEL — Met zijn onverwachte overgang van Ajax naar Borussia Dortmund zette Peter Bosz (53) de voetbalwereld op het verkeerde been. Een dik salaris maakte zijn keuze makkelijker. En het gedoe met Dennis Bergkamp natuurlijk ook.

Fotografie ANP

Waarom is er zoveel heisa rond Bosz?

Dit vertrek zag niemand aankomen. Bosz had in 2016 een contract voor 3 jaar getekend bij Ajax en loopt al na 1 jaar weer de Arena uit. Wie zijn loopbaan als speler bekijkt, ziet al gauw dat Bosz helemaal niet zo honkvast is. In de zomer van 1996 vertrok hij bij Feyenoord om achtereenvolgens voor JEF United (Japan), Hansa Rostock (Duitsland), NAC en weer JEF United uit te komen. Overal bleef hij slechts één seizoen.

Er gaan geruchten dat het rommelde tussen Dennis Bergkamp en Peter Bosz. Hoe zit dat?

Assistent-trainer Dennis Bergkamp is een persoonlijke vriend van algemeen directeur Edwin van der Sar en heeft zodoende op en rond het veld meer invloed dan velen weten. Eerder hadden de inmiddels vertrokken Orlando Trustfull en Wim Jonk het al aan de stok met Bergkamp. Van der Sar heeft toegegeven dat verstoorde verhoudingen een rol hebben gespeeld bij het plotselinge vertrek van Bosz. Kortom, de één na de ander vliegt er bij Ajax uit door toedoen van een oud-spits die zelf niet durft te vliegen.

Wat staat Bosz te wachten in Duitsland?

De Duitse profvoetballer is over het algemeen vrij volgzaam, maar heeft een groot eergevoel. De openheid zoals wij die in Nederland hebben, kennen ze in Duitsland niet. Bosz kon hier gerust zeggen dat een voetballer slecht speelde, maar in de Bundesliga hebben de tere profvoetbalzieltjes daar niet zoveel trek in.

Wat moeten we weten over Peter Bosz?

Kon zelf een aardig balletje trappen. Werd in 1993 als speler kampioen met Feyenoord en speelde acht interlands. Komt over als een bloedserieuze, norse man die weinig lacht, maar schijnt niet nors te zijn. Lacht wel weinig. Werd in de week voor de Europa League-finale tegen Manchester United verkozen tot Trainer van het Jaar in de eredivsie. Heeft twee zoons, Sonny (26) en Gino (24), die net niet goed genoeg zijn voor betaald voetbal.

Wat vindt Peter Bosz van zichzelf?

‘Ik bezoek al 14 jaar een sportpsycholoog, die me helpt mezelf te verbeteren.’

Wat vinden wij van Peter Bosz?

We zijn zeer benieuwd naar welke mooie club hij volgend jaar vertrekt.

Wat vinden anderen van Peter Bosz?

Kees Jansma – voetbaljournalist

‘Kort geleden heb ik Peter 1,5 uur lang te gast gehad in mijn zondagprogramma De Tafel van Kees. Ik vond hem buitengewoon prettig, toegankelijk, redelijk openhartig en uitstekend gehumeurd. Dat zeg ik met nadruk, want vorig jaar had ik hem ook in mijn uitzending aan tafel. Toen legde ik hem voor dat hij zo verdomd weinig lacht. Nou hoeft niemand voortdurend lachend door het leven te lopen, maar om nou zo doodserieus over sport te praten en geen glimlach toe te laten, dat vind ik toch een beetje raar en onnatuurlijk. “Mijn vriendin zegt dat ook weleens,” was zijn reactie. Dit jaar was Bosz daar anders in; hij voelde zich goed, zo vlak na de plaatsing voor de finale van de Europa League. Met geen woord repte hij over zijn ambities, zijn vertrek komt voor mij als een grote verrassing. Tegen mij zei hij nog dat hij bij Ajax zou blijven en met Ajax prijzen wilde winnen. Van nature is Bosz voor mijn gevoel geen open man, hij is een ingetogen persoonlijkheid. Maar hij is wel een vakman die zijn kennis van zaken heeft aangetoond.’

