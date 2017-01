Na het overwinnen van kanker is Ruben Lenten (28) weer helemaal terug. En hoe. De kitesurfer pakt zijn rentree in de wateren groots aan, met een storm chase langs IJsland, Nederland en Ierland. De Flying Dutchman vliegt de sneeuwstorm achterna, en Revu was erbij.

Fotografie Alex Revers

Ruben wil met project Code Red aan de hele wereld laten zien dat hij weer op een kiteboard staat. De levensgevaarlijke en met rotsen bezaaide IJslandse wateren, waar de ijzingwekkende reis begon, vormden de grootste uitdaging. Waar een normaal mens juist binnen zou blijven, ging de adrenalinejunk waanwijs het water in. Toen Ruben zijn eerste megaloop landde, kon hij eindelijk weer rust vinden. It’s good to be back. De storm sloeg verder zijn vleugels uit, dus Ruben ook. In de auto, voor de gelegenheid omgebouwd tot weerstation, volgden hij en zijn crew de storm naar de Maasvlakte. Ook in zijn thuisland hing hij in de touwen, waarna hij snel weer in moest pakken om verder te gaan naar Ierland. In Dublin, waar de kustwacht net zo onstuimig als de zee zijn crew lastig begon te vallen, sprong LEN10 wederom metershoog de lucht in. Ook de pier moest eraan geloven. Het obstakel vormde geen struikelblok, net als alle gigantische golven aan de Ierse kust. Naarmate de storm aan kracht toenam, voelde ook Ruben zich sterker en sterker worden. De emotionele terugkeer in het water voelde nóg beter dan hij zich had voorgesteld.