A Campingflight To Lowlands Paradise, dat is de Alpha en de Bravo. De Magneetbar en de Titty Twister. Het sinaasappelgevecht en het HEMA-rookworstenfeest. Wolkbreuken en hittegolven. En veel, héél veel fantastische muziek.

Fotografie ANP

Hamvraag: bestaat Lowlands nu 25 of 50 jaar? De oervader van het festival zag in november 1967 het levenslicht. Toen organiseerde de Utrechtse kunstschilder Bunk Bessels in de Jaarbeurs A Flight To Lowlands Paradise. Met veel muziek (Supersister, The Golden Earrings, Cuby + The Blizzards) maar vooral ook veel ruimte voor theater, dans, poëzie en – jawel! – een theologische discussiehoek. En veel agenten in uniform, om erop toe te zien dat al die losgeslagen hippies zich niet tegoed deden aan drugs en vrije seks.

Dat vrije, ruimdenkende karakter stond concertorganisator Mojo ook voor ogen toen het in 1993 Lowlands nieuw leven inblies. Iets minder dan 8000 mensen betaalden 75 gulden voor een kaartje om op het festivalterrein in Biddinghuizen artiesten als Smashing Pumpkins, Tool, Rage Against The Machine en Quazar op te zien treden. In de jaren die volgden, groeide Lowlands in rap tempo uit tot het meest toonaangevende en belangrijke festival van het land. Met als piek de editie van 2011. Daarvan waren binnen 2 uur alle 55.000 kaartjes verkocht. Terwijl er nog geen enkele optredende artiest bekend was. Dat er nu in Nederland zo’n wildgroei aan festivals is, komt vooral door de succesformule van Lowlands. Iedereen wilde een graantje uit deze rijke ruif meepikken. Na een paar moeizame jaren heeft het festival weer een stijgende lijn te pakken. De komende editie is volledig uitverkocht.

Bekijk de hele fotorepo gratis op Instagram!