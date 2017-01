Wie in Amsterdam wil filmen, moet zich eerst melden bij de gemeente. Daar behandelt en begeleidt Simon Brester alle aanvragen. Vrijwel alles mag volgens de filmtsaar van Mokum. ‘Bij het filmen van een overval op een sigarenboer werd door omwonenden een echt arrestatieteam gealarmeerd.’

Amsterdam wordt steeds populairder als filmdecor. Filmploegen uit binnen- en buitenland waren in 2015 opgeteld ruim tweeduizend dagen aan het werk in Amsterdam; de helft meer dan in 2014. Simon Brester, sinds 2010 Film & TV Commissioner van de gemeente Amsterdam, verwacht dat de belangstelling van producenten de komende jaren nog verder zal groeien. Echter, zomaar een dagje draaien in de stad voor een film of serie, dat is er anno 2016 niet meer bij. Of dat nou geldt voor een tamelijk omvangrijke productie met veel bombarie, zoals de hierboven geschetste scène uit Penoza, of een simpel item voor een kookprogramma; iedereen die in Mokum wil filmen moet eerst langs Brester.

Simon Brester krijgt aanvragen voor iedere minuut die landelijke media én de rest van de wereld willen komen filmen in onze hoofdstad. Daar zitten kleinere items tussen, zoals videoclips, reisprogramma’s, documentaires en tv-commercials, maar ook spannende en omvangrijke Hollywoodproducties. Hoe opmerkelijk: er komen nooit verzoeken binnen voor porno. ‘En dat is vreemd, want in Los Angeles beslaan seksfilms wel twintig procent van alle aanvragen,’ verbaast Brester zich. ‘Gezien de achtergrond van Amsterdam zou je verwachten dat hier wel het een en ander wordt gedraaid. Dat gebeurt waarschijnlijk ook wel, maar dan stiekem. Ik denk dat vijf of tien procent van alles wat wordt gefilmd in de stad, porno betreft. Maar blijkbaar kent men de regelgeving niet, want ik krijg er geen aanvragen voor binnen.’ Binnenstad onder druk

In de afgelopen zes jaar gaf Brester – die zelf een achtergrond heeft als locatieproducer en de filmwereld dus kent als zijn broekzak – groen licht voor opnames van honderden kleine en grote producties, waaronder bijvoorbeeld De Heineken Ontvoering (2011), The Fault in Our Stars (2014), de sciencefictionserie Sense8 (2015) en Das Tagebuch der Anne Frank (2015). Het spreekt voor zich dat bepaalde delen van onze hoofdstad extra in trek zijn bij buitenlandse filmploegen. De grachtengordel met haar prachtige gevels en sprookjesachtige stadsgrachten zijn gewild, net als de Wallen. ‘Daardoor komt de binnenstad extra onder druk te staan,’ schetst Brester.

Lees de volledige reportage ‘De Filmtsaar van Amsterdam’ op Blendle.