Op 15 augustus 2007 werden in Duisburg zes mensen doodgeschoten. Een van de daders hield zich schuil in Diemen en kon pas na onderzoek in Duitsland, Italië en Nederland worden opgepakt. De liquidatie is een bloedig dieptepunt in een reeks met ruim tweehonderd eerwraakmoorden van maffiaorganisatie ’Ndrangheta: de Vendetta van San Luca.

Fotografie ANP, Reuters, Getty Images

Toen hoofdcommissaris Heinz Sprenger op donderdag 15 augustus 2007 om 02.30 uur uit zijn bed werd gebeld door een collega van de Duisburger Mordkommission wist hij meteen dat dit de zaak van zijn leven was. Hij had op autodieven, motorbendes, seriemoordenaars, RAF-terroristen en neonazi’s gejaagd, en hij werd landelijk bekend door een moord zonder lijk op te lossen. Dat stelde bij nader inzien niets voor in vergelijking met het ‘Blutbad von Duisburg’.

Heinz Sprenger is 64 jaar oud en 1,68 meter lang. Hij draagt een bril en heeft een begripvolle vrouw en twee keurig terechtgekomen zoons. Hij heeft een grijze Oberlippenbart (snor) en rijdt een Opel Manta uit 1978. Hij geeft tegenwoordig les over de nuances van het detectivewerk op de vakschool in zijn geboorteplaats Mülheim an der Ruhr. Heinz Sprenger leert politietalenten wat niet in boeken staat.

De laatste tijd wil iedereen de ex-hoofdcommissaris weer spreken over de mooiste prestatie uit zijn loopbaan. Dat komt door zijn kordate leiderschap bij het onderzoek naar de Duisburgse

maffiamoorden. Voor de camera’s van de ARD en Rai Uno leek hij altijd eerlijk en hij schuwde de humor niet om bloederige zaken tijdelijk minder zwaar te maken. Hij was een perfecte combinatie van Derrick en Jack Bauer, en duizenden Duitsers waren geschokt toen hij vorig jaar aankondigde terug te treden als hoofd van de Duisburgse moordcommissie.

Vandaag – 9 augustus 2017 – staat Heinz Sprenger achter een microfoon in Gaststätte Zum Hübi in de Duisburgse Damstraße. Hij is daar om een lezing te geven ‘mit anschliessende Verhör’, zoals op de entreebewijzen staat. Het is 19.00 uur. Meer dan vijftig mensen zitten in nauwe houten stoeltjes. Er hangen Sprenger-fans in de vensterbanken en ze staan met grote pullen Benediktiner Weissbier aan de zijkanten. De zon schijnt door de ramen, het is warm in Zum Hübi. Buiten eten de mensen nog curryworst of schnitzel met pommes frites en verkleurde salades op het terras met uitzicht op de Rijn.

Een vrouw heet Sprenger hartelijk welkom. Ze noemt hem de ‘legendarische detective van de maffiamoorden’ en een ‘Polizei-legende’. De ex- hoofdcommissaris lacht en zwaait. Eerste ovatie van de avond.

