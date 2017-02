Sint-Helena is zó afgelegen dat Napoleon ernaar werd verbannen. Ontsnappen van dit stipje in de Atlantische Oceaan leek onmogelijk, maar wat Napoleon niet lukte, lukte de Amsterdamse drugssmokkelaar Willem Merk wel: in een – naar eigen zeggen – zelf geknutseld zeilbootje, naar Brazilië. Ron Moerenhout komt in zijn boek Laatste Boot Naar Sint-Helena tot de conclusie dat het heel anders is gegaan dan Merk wil doen geloven.

Ik werd steeds nieuwsgieriger naar die Willem Merk en het lukte me om bij het gerechtshof de processtukken in te zien. Een bereidwillige medewerkster had een tafeltje voor me vrijgemaakt en kwam aansjouwen met drie dozen vol documenten, die ze voor me neerzette. Het allereerste document dat ik uit een doos viste, was meteen spectaculair: de officiële uitspraak op 18 juli 1991. De rechter bevond Willem Merk schuldig aan het importeren van verboden drugs, en veroordeelde hem tot vijftien jaar cel. Zijn bemanningsleden kregen ieder een paar jaar gevangenisstraf. De aanwezige agenten van de St. Helena Police Force kregen opdracht de gevangenen direct naar de gevangenis van Jamestown over te brengen.

Op aanraden van hoofdinspecteur Merlin George had ik een afspraak gemaakt met Barry Williams, ten tijde van de ontsnapping plaatsvervangend havenmeester. Williams begon met het verhaal van de arrestatie en ontdekking van de drugs dat ik al van de hoofdofficier had gehoord. ‘Uit Engeland kwam politie over voor het onderzoek. En twee politiemannen uit Nederland,’ wist Williams nog.

‘Maar hoe zat het met de ontsnapping? Wat vindt u van het verhaal dat Merk met een zelfgemaakt bootje naar Brazilië ontsnapt is?’ vroeg ik.

Williams moest er hartelijk om lachen. ‘Voordat Merk ontsnapte, was er een Nederlands sprekende Zuid-Afrikaan voor een of ander vergrijp opgepakt en opgesloten: Henri Brunette. Toen hij na een tijdje vrijgelaten werd, moest hij het eiland meteen verlaten, maar hij bleef maar treuzelen. Hij had zogenaamd problemen met de accu van zijn zeilboot. De volgende dag was die boot weg, maar Willem Merk ook.’

