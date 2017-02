Zaterdag 11 februari 2017

Via het tv-programma Opsporing Verzocht probeert Roda JC zeven spoorloos verdwenen spelers en een adviseur terug op de club te krijgen. ‘We nemen aan dat ze verdwaald zijn,’ vertelt technisch directeur Ton Caanen. ‘Ze spreken niet hun talen, weten heg noch steg, de plaatsnaam Kerkrade zegt ze ook niets. Vanavond spelen we tegen Heracles, we maken ons grote zorgen.’

Zondag 12 februari 2017

Na afloop van Heerenveen-AZ (3-1) staan de gezichten aan Alkmaarse zijde zorgelijk. Met uitzondering van de blikken van keeper Tim Krul. ‘Drie tegentreffers slechts, ik zie een stijgende lijn,’ aldus de opgetogen huurling van Newcastle United die voor AZ ook kansen ziet tegen Olympique Lyonnais. ‘Een nederlaag van 2-0 zou een uitstekend resultaat zijn.’

Fotografie ANP