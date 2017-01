Zaterdag 21 januari 2017

Samen met Memphis Depay en Wilfried Bony richt Vincent Janssen de actiegroep ETEDVIE, Ex- Topscorers Eredivisie Die Verpieteren In Engeland op. ‘We zijn dit seizoen met z’n drieën goed voor exact één Premier Leaguegoal, niemand houdt van ons, dus zoeken we steun bij elkaar,’ aldus de drie spitsen in een gezamenlijke verklaring.

Zondag 22 januari 2017

Tijdens het Africa Cup-duel tussen Guinee-Bissau en Burkina Faso (0-0) is ook een delegatie van de FIFA neergestreken om de titanenstrijd met eigen ogen te bekijken. ‘Dit soort meeslepende duels kunnen we namelijk ook verwachten op het WK van 2026,’ aldus delegatieleider Marco van Basten die ook nog de duels Zimbabwe- Tunesië en Oeganda-Mali met een bezoek zal vereren.