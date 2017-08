Zaterdag 19 augustus 2017

Tijdens een bescheiden ceremonie krijgt de toenmalige Oranje-aanvoerder Ruud Krol de Wereldbeker uit 1978 overhandigd. ‘Ik had er niet meer op gerekend,’ aldus Krol, ‘maar door de omkoop-bekentenis van Jorge Zorreguieta op z’n sterfbed aan z’n dochter is alles in een stroomversnelling geraakt.’

Zondag 20 augustus 2017

Jürgen Locadia heeft zijn trainer verzocht hem voor de wedstrijd van vandaag tegen NAC buiten de selectie te houden. ‘Dit soort potjes spreken nu eenmaal minder tot de verbeelding dan wedstrijden tegen Bayern of Manchester United,’ aldus de aanvaller van PSV. ‘Misschien dat ik alleen voor de duels met Ajax en Feyenoord nog m’n bed uitkom.’

Fotografie ANP