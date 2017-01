Zaterdag 28 januari 2017

Na afbeeldingen van zijn spijkerbroek, overhemd en stropdas stuurt Marco van Basten vandaag een tweet de wereld in waarop zijn sokken staan afgebeeld met ‘I love soccer’ als begeleidende tekst. Geruchten als zou FIFA’s Chief Officer for Technical Development inmiddels kierewiet zijn, worden door de internationale voetbalbond tegengesproken.

Zondag 29 januari 2017

Na de blamerende thuisnederlaag in de FA Cup tegen Wigan Athletic (0-1) wordt trainer José Mourinho op staande voet oneervol ontslagen. De directie van Manchester United tovert een verrassende opvolger uit de hoge hoed. ‘You think that I was sitting behind the geraniums, but nothing is less true,’ aldus Louis van Gaal.