De wereld van de betaalde seks is even mysterieus als fascinerend. Vrijwel iedere vrouw die haar lichaam verkoopt, draagt een tragisch verhaal bij zich. Andries de Jong sprak drie dames van plezier die het lachen is vergaan. Hun verhalen over de prostitutie zijn totaal verschillend, maar hebben een soortgelijke sombere achtergrond, in Oost-Europa. ‘Hoe meer ze betalen, hoe eerder ik weer thuis ben.’

Kitty vertelt ons het verhaal achter haar huidige beroepskeuze. Tot vijf jaar geleden had ze haar leven aardig op de rit. Samen met haar man woonde ze in Kistarcsa, een stadje van zo’n tienduizend inwoners aan de rand van Boedapest. Kitty werkte in loondienst in een beautysalon in de hoofdstad van Hongarije. Haar salaris was geen vetpot, maar omdat haar man in ploegendienst in een technische fabriek werkte, konden ze een goedkope woning in de periferie van Boedapest betalen. Totdat het noodlot toesloeg in 2011. Kitty’s man kwam met de mouw van zijn werkkleding in een grote machine terecht waarna hij op topsnelheid door draaiende raderen werd gegrepen. Gearriveerde hulpdiensten concludeerden al snel dat ze niets meer voor hem konden betekenen. Door een ongeluk dat amper anderhalve minuut had geduurd, werd Kitty op wrede wijze weduwe met een dochtertje dat dan twee jaar is.

Ze ging met haar dochtertje bij haar ouders wonen, waar zich acht maanden later het volgende heftige drama voltrok. Voor de deur van het ouderlijk huis, terwijl hij alleen de post wilde ophalen, werd Kitty’s vader in koelen bloede doodgeschoten door iemand op een motor. Over de aanleiding, achtergrond en mogelijke dader zegt Kitty niets. Er zijn mensen gearresteerd, ook weer vrijgelaten, het onderzoek loopt nog steeds, niemand is veroordeeld.

Geen vragen

Kitty’s vlucht naar de Nederlandse seksindustrie was een idee van een vriendin, die er via een andere vriendin weleens van had gehoord. Zonder er al te diep over na te denken, stapte ze op de bonnefooi op de trein richting Amsterdam. De Wallen waren niet moeilijk te vinden. Hoewel ze al snel vijandigheid en afstandelijkheid voelde bij de dames achter de ramen die ze voorzichtig polste, kwam Kitty er op de eerste avond al achter waar drie Hongaarse dames naast elkaar werkten. Twee ervan toonden begrip en waren behulpzaam, vooral na het zien van de pasfoto van haar kleine meid. De Hongaarse collega-hoeren legden het contact met een Nederlandse ramenhouder, die prima begreep dat Kitty niet in de rode etalages wilde. In een andere stad kon ze een appartementje huren waar ze zou kunnen wonen, leven, slapen én ontvangen. Daar woont, leeft, slaapt en ontvangt Kitty nu nog steeds.

Wanneer het stopt? Terwijl ze haar roze bh uittrekt voor een detailfoto, zucht ze met een gemaakte glimlach: ‘I don’t know. Ik kan geen andere dingen die genoeg geld opleveren. Misschien blijf ik wel totdat m’n dochter volwassen genoeg is om zelf wat te verdienen. Nee, mijn moeder vraagt nooit wat ik voor werk doe. Ze ziet het geld binnenkomen waar zij en mijn dochter van kunnen leven. Ze stelt geen vragen. Doordat ze zwijgt, weet ze denk ik wel wat ik doe. Ja, natuurlijk maakt me dat soms verdrietig. Maar ik zou het nog veel erger vinden om aan mijn moeder toe te geven dat ik mijn lichaam en mijn trots aan mannen verkoop voor geld. Erover zwijgen is voor ons allemaal makkelijker. Dus laat ik het maar zo.’

