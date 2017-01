Thailand doet zijn best ‘het land van de glimlach’ te zijn; een veilig paradijs waar de mensen altijd vriendelijk en behulpzaam zijn. Maar achter de schermen hebben maffiabazen en corrupte politieagenten er grote invloed op het dagelijks leven, waar afrekeningen en schietpartijen aan de orde van de dag zijn. ‘Als je een beetje rondvraagt bij de taxichauffeurs, heb je snel een wapen gevonden.’

Liam is de trotse eigenaar van drie vuurwapens. Officieel moet hij ze te allen tijde thuis houden, maar de 48-jarige reclameman trekt zich van die regel weinig aan. Als hij door Bangkok gaat fietsen, stopt hij een pistool in zijn broek. En speciaal voor de keren dat hij ’s avonds laat in zijn auto zit, heeft hij een gat in een dik boek gemaakt. Waar eerst letters stonden, ligt nu een wapen. Ter zelfverdediging. ‘Het wordt hier steeds gewelddadiger en de daders tonen geen enkele genade,’ zegt Liam. ‘Ik wil mezelf kunnen verdedigen en voel me veiliger als ik een wapen bij me heb. Ik weet dat als iemand bij mij inbreekt en ongewapend is, ik niet het recht heb hem neer te schieten. Maar als iemand mij aanvalt, zal ik zeker overwegen het pistool te gebruiken.’

Thailand telt zo’n zes miljoen geregistreerde wapens. Met alle illegale wapens meegeteld schat www.gunpolicy.org, een door de Universiteit van Sydney opgezette website, dat Thaise burgers in werkelijkheid over grofweg tien miljoen wapens beschikken. Van elke zeven Thai zou er één een pistool of geweer in huis hebben, aldus Gunpolicy. Met name buiten Bangkok is het aantal wapenbezitters groot. In sommige plattelandsdorpen is het gebruikelijk om een geweer aan de muur te hangen, om jezelf te kunnen verdedigen als iemand het waagt bij je in te breken.

Nippend aan zijn koffie vertelt wapenhandelaar Werawat dat het op het platteland een stuk eenvoudiger is een wapen te kopen dan in de grote stad. ‘Als je daar iemand kent die bij de politie werkt, kun je binnen een maand een wapenvergunning krijgen. Schuif die agent 5000 baht toe (ongeveer 130 euro) en het wordt zonder vragen geregeld dat jij een legaal wapen mag aanschaffen.’

