Wat gaat er het komende sportweekend gebeuren? Revu voorspelt:

Zaterdag 14 januari 2017

In BN DeStem doet Hans Smulders een boekje open over de moeizame onderhandelingen met de nieuwe NAC-trainer Stijn Vreven. ‘Hij wilde z’n contract per se via rooksignalen ontvangen, de dug-out vervangen door een tipi en een vuurwaterverbod instellen. Dat alle spelers zich een mohawk-kapsel moesten aanmeten, ging ons echt te ver,’ aldus de td van de Bredase club.

Zondag 15 januari 2017

Met de gedenkwaardige woorden ‘It giet nea mear oan’ heft Wiebe Wieling de Vereniging de Friesche Elf Steden op. ‘Tegen de opwarming van de aarde kunnen we niet meer op,’ aldus de scheidend voorzitter tijdens de opheffingsvergadering die verschillende malen moet worden onderbroken om de continu huilende Erben Wennemars te troosten.